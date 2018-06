Cairo Montenotte. Grande successo per la mostra “Ferrania a Memoria” organizzata lunedì mattina nella biblioteca dell’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” nell’ambito dell’omonimo progetto realizzato in collaborazione con

il Corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università di Genova.

“Un numero di studenti e docenti superiore a ogni aspettativa e proveniente non solo dall’istituto cairese ma anche dalla scuola media “Abba” e da altri plessi scolastici del comprensorio ha stipato la sala di Corso XXV Aprile per seguire il filmati e le foto che testimoniano, attraverso interviste agli ex lavoratori, filmati e materiale d’epoca, la produzione e la vita professionale e sociale all’interno della fabbrica. Una forte curiosità ha suscitato anche il programma multimediale nel quale sono raccolti in ordine tematico gli articoli giornalistici che, nel corso di oltre 80 anni hanno scandito splendori e miserie dello storico stabilimento e del paese da cui la fabbrica prende il nome. Il successo dell’iniziativa è testimoniato inoltre dalle decine di domande che i presenti (tra cui alcuni ex dipendenti e qualche dirigente dell’azienda) hanno rivolto agli studenti del “Patetta”, coordinati dai docenti Andrea Corsiglia, Laura Pastorelli e Massimo Macciò” spiegano i promotori dell’iniziativa.

La mostra “Ferrania a Memoria” (che sarà con ogni probabilità ripresentata al pubblico con l’inizio del nuovo anno scolastico) ha ottenuto il sostegno del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova, con cui la scuola cairese collabora da tempo. Nella relativa comunicazione Federico Rahola, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi e coordinatore del corso di laurea in Scienze della Comunicazione ha confermato che l’ateneo genovese metterà a disposizione degli studenti cairesi il Laboratorio Multimediale “Buster Keaton” per le riprese filmate, accoglierà al proprio interno alcune delle attività del progetto e ospiterà il relativo archivio, che resterà a disposizione per chiunque voglia effettuare ricerche di tipo scientifico e didattico e per l’attività di divulgazione storica. L’Università si impegna inoltre a proseguire il progetto, in sinergia con il “Patetta”, con l’aggiornamento dell’archivio audiovisivo on-line.

“Il riconoscimento – prosegue la nota – premia l’attività di ricerca dell’Istituto cairese e la collaborazione creatasi tra il Patetta, il laboratorio multimediale del campus universitario e l’associazione gargagnànfilm sui temi delle ricerche di storia industriale e in altri campi di indagine. Una sinergia che porterà, oltre ad attività didattiche quali workshop per studenti e insegnanti, ad una installazione multimediale e ad un portale Web dedicati alla storia di Ferrania e del suo stabilimento”.