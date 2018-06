Sono di Cairo i primi sei “patentati in robotica” della Liguria

Cairo Montenotte. Sei studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte sono diventati i primi “patentati in robotica” della Liguria.

Pietro Cepollini, Samuele Galesio, Riccardo Meistro, Andrea Murdaca, Leonardo Revelli e Gabriele Roascio, allievi del biennio superiore dei corsi di meccanica e meccatronica e di elettrotecnica hanno infatti superato l’esame finale del corso di robotica organizzato, per la prima volta in Liguria, dalla COMAU – l’azienda di Grugliasco leader mondiale nella costruzione di robot industriali – in sinergia con l’istituto di Cairo Montenotte.

L’impresa torinese, allo scopo di valorizzare la formazione professionale avanzata nel settore dei sistemi robotizzati, ha voluto organizzare un percorso di studi aperto agli studenti di tutte le scuole che hanno deciso di condividere l’iter formativo in un settore innovativo e sempre più all’avanguardia. L’Istituto “Patetta” ha raccolto la sfida e ha deciso di attivare il corso di robotica coordinato da Enrico Gagliardo, Docente del corso di elettrotecnica dell’Istituto cairese, con la guida e la supervisione degli esperti COMAU.

Il 29 maggio i sei allievi hanno sostenuto a Grugliasco la prova finale con brillanti risultati e sono ora ufficialmente i primi programmatori liguri di sistemi robotizzati, con una certificazione riconosciuta a livello internazionale.