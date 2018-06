Cairo Montenotte. Domenica 3 giugno otto squadre si sono affrontate al Cesare Brin di Cairo Montenotte in ricordo dell’indimenticato dottor Giorgio Gaiero.

Una giornata dedicata ai piccoli campioni a cui hanno preso parte due formazioni della Cairese e dell’Albissola e una squadra della Polisportiva Siri, del Dego, del Cengio e della Cheraschese.

Calcio e tanto divertimento per i giovani giocatori che hanno partecipato alla manifestazione, nella quale la società gialloblù non ha voluto stilare una classifica finale, in quanto ritiene che il calcio e lo sport, soprattutto in giovane età, debba essere considerato gioia e divertimento e non competizione. Al termine della manifestazione, quindi, tutti i protagonisti sono stati premiati allo stesso modo.

Per quanto riguarda i risultati, eccoli nel dettaglio.

I risultati della prima fase.

Girone A

Cairese “Gialla” – Cengio 2-3, Cairese “Gialla” – Albissola “Bianca” 6-2, Cheraschese – Cengio 0-3, Cheraschese – Albissola “Bianca” 0-0, Cengio – Albissola “Bianca” 1-1, Cairese “Gialla” – Cheraschese 5-1.

Girone B

Albissola “Azzurra” – Dego 6-4, Cairese “Blu” – Polisportiva Siri 1-5, Albissola “Azzurra” – Polisportiva Siri 0-7, Cairese “Blu” – Dego 6-6, Polisportiva Siri – Dego 7-2, Albissola “Azzurra” – Cairese “Blu” 3-3.

Semifinali 5°/8° posto

Cheraschese – Cairese “Blu” 3-1, Dego – Albissola “Bianca” 1-5

Semifinali 1°/4° posto

Cengio – Albissola “Azzurra” 5-1, Cairese “Gialla” – Polisportiva Siri 1-5

Finale 7°/8° posto: Cairese “Blu” – Dego 6-2

Finale 5°/6° posto: Cheraschese – Albissola “Bianca” 4-4 (6-4 d.c.r)

Finale 3°/4° posto: Albissola “Azzurra” – Cairese “Gialla” 3-4

Finale 1°/2° posto: Cengio – Polisportiva Siri 1-3