Cairese in lutto: addio a Bruno Tarigo, bandiera gialloblù

Cairo Montenotte. Momenti di grande tristezza per la Cairese che piange la perdita di Bruno Tarigo, giocatore, poi allenatore e grande tifoso dei colori gialloblù. Questa mattina, all’età di 73 anni, Bruno se n’è andato a causa di un terribile male; la Cairese vuole ricordarlo con il sorriso e la bontà che l’hanno sempre contraddistinto.

Bruno ha iniziato la sua esperienza gialloblù come giocatore militando in prima squadra nell’allora Cairese del presidente Negro, calcando la fascia destra da numero 3, come terzino, oppure da numero 7, come esterno di centrocampo, nei Campionati Italiani Dilettanti (la nostra Eccellenza di oggi) dal 1968 al 1973. Tornei nei quali è stato compagno di squadra di giocatori come Monaci, Croce, Masia, Bianco e anche dei giovani promettenti Bruno Berretta, Remo Lucchesi, Giorgio Pescio e Carlo Ferraro.

Dotato di un grande temperamento, Bruno era un vero trascinatore; appesi gli scarpini al chiodo, ha continuato a coltivare la sua grande passione per il calcio e per la Cairese, diventando allenatore del settore giovanile e della prima squadra nella stagione 1991/92 nel campionato Interregionale. Bruno non solo era legato moltissimo all’ambiente sportivo locale, ma anche alla comunità cairese dove ha instaurato e coltivato negli anni con la sua lealtà, educazione e gentilezza amicizie indissolubili. Perché così era Bruno, un uomo di sani principi, un vero esempio.

“Grazie per tutto quello che hai fatto per la Cairese. Siamo onorati che tu abbia vestito e tifato i colori gialloblù e siamo orgogliosi di averti regalato, come tu tanto desideravi, la vittoria del campionato e il ritorno in Eccellenza. La dedica è tutta per te! Domani alle 15 a Cairo, saremo tutti lì per darti l’ultimo saluto e per confortare con un grande abbraccio tua figlia Francesca e la tua famiglia. Ciao Bruno!” scrive la società valbormidese.