Cairese, altre cinque conferme per l’Eccellenza

Cairo Montenotte. Ancora conferme per la prima squadra gialloblù.

Oggi è giunta l’ufficialità da parte del direttore sportivo MatteoGiribone per altri cinque giocatori, protagonisti della strepitosa vittoria del campionato nella scorsa stagione.

Si tratta di Diego Alessi, capocannoniere della Promozione; Mirko Di Martino, per il toscano sarà la terza stagione in gialloblù, così come per il difensore Gianluca Olivieri, anch’egli riconfermato. Secondo anno invece agli ordini di mister Solari per l’esterno Luca Dematteis, classe 1997. Un punto fermo già da anni anche il portiere Luca Giribaldi che, dopo un inizio di campionato strepitoso, si è dovuto fermare per un brutto infortunio al tendine d’Achille. Il portiere cairese finalmente potrà tornare in campo, dove continuerà a difendere la porta valbormidese.