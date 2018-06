Cadono dalla moto sulla A10, due feriti

Varazze. Un incidente si è verificato qualche minuto dopo le 15.30 sull’autostrada A10, tra i caselli di Varazze e Arenzano.

Una coppia che viaggiava a bordo di una moto, per cause ancora da chiarire, è caduta mentre viaggiava in direzione Genova.

Fortunatamente le condizioni dei due feriti non sono gravi. Sono stati portati entrambi in ospedale in codice giallo, uno al Santa Corona di Pietra Ligure e l’altro al San Carlo di Voltri.