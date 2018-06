Cade in una zona impervia, uomo soccorso a Sassello

Sassello. Intervento dei vigili del fuoco, oggi intorno alle 13.15, nella zona della segheria Sprescin, per recuperare in una zona impervia un uomo infortunato in seguito ad una caduta in una riva, a circa 400 metri di distanza dalla strada provinciale.

E’ stato proprio il ferito ad allertare i soccorsi. Sul posto è intervenuta la squadra 8A dei vigili del fuoco di Varazze, insieme al nucleo cinofili, al Soccorso Alpino, ai militi del 118 e a un’ambulanza della Croce Bianca di Pontinvrea.

L’uomo è stato immobilizzato e portato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.