Buone prestazioni dei tennisti liguri nella Junior Next Gen

Seconda tappa ligure per il circuito Fit di macroarea, che ha adottato la denominazione di Junior Next gen. Organizzazione a cura dei Tennis Club di Loano e Finale che hanno curato rispettivamente i tornei delle categorie under 14 e 16 e under 10 e 12.

La Liguria si è messa in evidenza con le vittorie di Daniela Gramaticopolo (TC Finale) su Elisa Casella negli under 10 femminile per 2-6, 6-1, 7-4; di Vittoria Baccino (TC Vado) su Sofia Matteis nelle under 14 per 6-7, 6-2, 10-6; di Matilde Manitto (Break Point) contro Ambra Giordanengo nelle under 16 per 7-6, 6-7, 10-7 e di Guglielmo Verdese (TC Park) su Lorenzo Comino per 6-1, 6-2 nell’under 12.

Le altre gare hanno visto vincere Agnese Taverna su Greta Rizzetto nell’under 12 femminile (6-7, 6-0, 10-4); Noah Canonico su Edoardo Cecchetti nell’under 10 maschile (6-4, 6-3) e Alessandro Cima su Loris Brianza nell’under 14 (6-2, 6-4).