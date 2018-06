Troppo buia la passeggiata al porto di Finale Ligure, la protesta

Finale Ligure. Il video ripreso l’altra sera da un cittadino è eloquente e parla chiaro: il tratto di passeggiata che comprende i bagni San Donato e la zona del porto di Finale Ligure è troppo buia e giudicata pericolosa.

L’assenza di una adeguata illuminazione, per un passaggio comunque frequentato nei mesi estivi e a ridosso della discoteca Il Covo, è al centro di una protesta nei confronti dell’amministrazione comunale, con la richiesta di intervento per evitare situazioni a rischio per l’incolumità delle persone.

“Il tratto di passeggiata è completamente al buio e pericolosa: le luci sono spente. Impossibile percorrerla se non con una torcia…”.

“In relazione a questa situazione pensiamo sia indispensabile intervenire con una illuminazione adeguata per il tratto di passeggiata, che collega il litorale finalese in una zona turistica: il transito è sicuramente pericoloso e senza una luce non si vede davvero nulla” concludono.