A Bormida benedizione della cappella votiva dedicata alla Madonnina dei centauri

Bormida. Verrà benedetta questa mattina, dopo la Messa delle 11, in piazza della Chiesa, la cappella votiva dedicata alla Madonnina dei centauri.

Grazie all’opera del pittore Gianni Pascoli ora a Bormida i motociclisti hanno un importante e significativo punto di riferimento morale e religioso, voluto dal sindaco Daniele Galliano e dalla parrocchia di San Giorgio.

L’idea di realizzare un santuario dedicato alla Beata Vergine della Creta, protettrice appunto dei motociclisti, è venuta al primo cittadino per ricordare i molti amici scomparsi in tragici incidenti e anche per far sì che, una volta all’anno, si tenga un raduno proprio a Bormida di centauri.