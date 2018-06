Borgio Verezzi, ladri in azione nella notte: svaligiata la trattoria Bruna

Borgio Verezzi. I ladri prendono di mira Borgio Verezzi: svaligiata nella notte (per la seconda volta nel giro di un anno) la trattoria Bruna di via Battorezza, proprio nei pressi dell’ingresso delle grotte.

I ladri, approfittando del buio, hanno atteso che i proprietari chiudessero l’attività e hanno agito presumibilmente dopo l’una.

Prima hanno cercato di forzare la porta di ingresso, con scarsi risultati, per poi concentrarsi su una finestra. Una volta scardinata una tapparella, sono entrati nella trattoria dove hanno messo a soqquadro in particolare la zona bar.

Il cassetto del registratore di cassa, con all’interno circa un centinaio di euro, è stato letteralmente divelto e portato via. Quindi, i malviventi si sono spostati in cucina, dove hanno trovato un altro contenitore contenente circa 150 euro in moneta. Ma, non paghi, hanno aperto anche tutti gli altri cassetti e gli sportelli presenti nell’attività arrivando persino ad ispezionare la cantina dove, però, non hanno trovato nulla da trafugare.

Per i titolari l’amara sorpresa è arrivata questa mattina. Al loro arrivo, i segni evidenti sulla porta e su una delle finestre hanno lasciato poco spazio all’immaginazione e immediata è stata la chiamata alle forze dell’ordine.

Sul posto si sono recati i carabinieri di Finale Ligure che, dopo aver svolto i rilievi del caso, sono tuttora impegnati nelle indagini per risalire all’identità dei malviventi.

Non si tratterebbe, però, di un episodio isolato. Nelle ultime settimane, infatti, anche i gestori di diversi stabilimenti balneari di Borgio avrebbero lamentato diversi furti avvenuti proprio sul litorale.