Borgio Verezzi. Una giornata di sole e relax assieme alla famiglia per il centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, oggi ai Bagni San Pietro di Borgio Verezzi, dove il titolare è proprio lo zio Beppe. Marchisio ama il ponente ligure e fin da bambino ha vissuto molte vacanze in riviera nei mesi estivi, in particolare ad Alassio ma non solo.

Il campione della Juventus e la sua famiglia, infatti, hanno acquistato lo stabilimento balneare di Borgio Verezzi: oggi la sua prima visita in questa estate 2018, dove il centrocampista bianconero è molto atteso dai tanti sportivi e fan della Juve.

E’ stato proprio lo zio Beppe ad accoglierci nello stabilimento balneare e ad accompagnarci ad incontrare Claudio Marchisio. Senza invadere troppo la privacy di una giornata di sole e mare, il campione juventino ha scambiato qualche battuta con IVG.it, rivolgendo anche un simpatico saluto ai nostri lettori e a tutta la riviera savonese: “Un abbraccio e un augurio di buona estate – ha detto il calciatore – Sono un fan della riviera ligure da tanti anni e ogni volta che vengo qui in vacanza mi trovo veramente bene. Per tanti anni ho trascorso le vacanze ad Alassio, ma quando è arrivata la possibilità di investire su una spiaggia come questa non ce la siamo fatta scappare… E lo Zio Beppe ora ne è il titolare”.

“Amo questo territorio e penso che la riviera ligure sia una delle località più belle al mondo, per le sue spiagge, il suo mare e i suoi paesaggi. Un territorio certamente difficile per la sua conformazione e che magari genera spessa problemi di mobilità, tuttavia in questi anni l’ho visto migliorata e sempre più accogliente” ha aggiunto il centrocampista bianconero.

“Sicuramente tornerò spesso…” promette. E sulla possibilità, a fine carriera, di venire a vivere in riviera e fare magari altri investimenti nel settore turistico: “Questo non lo so, è ancora prematura per dirlo… Penso alla famiglia e ai miei figli prima di tutto, vedremo”.

E se di calcio non si è parlato direttamente, non poteva mancare una battuta sul via ai Mondiali di Calcio: “Si, li vedrò ovviamente, ma con il grande rammarico e la tristezza nel cuore per l’assenza dell’Italia” ha concluso Marchisio.