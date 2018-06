Borgio Verezzi. Questo pomeriggio una folla commossa si è radunata nella chiesa di Gesù Redentore a Borgio Verezzi per dare l’ultimo saluto ad Antonio Sorbi, ex medico dell’ospedale Santa Corona e per tanti anni medico di famiglia, con studi medici a Borgio Verezzi e Finale Ligure, da qualche anno in pensione. L’uomo si è spento due giorni fa all’ospedale di Albenga. Aveva 77 anni.

Alle esequie del professionista erano presenti numerosi colleghi medici e una folta rappresentanza della croce bianca di Borgio Verezzi, la pubblica assistenza che Sorbi ha contribuito a fondare più di 40 anni fa e di cui è stato presidente. Presenti anche i sindaci di Borgio Verezzi, Pietra Ligure e Tovo San Giacomo.

di 3 Galleria fotografica A Borgio il funerale del medico Antonio Sorbi





Nella sua omelia il parroco di Borgio Verezzi ha ricordato la figura del medico scomparso, che ha sempre svolto la sua professione con grande passione e umanità e vicinanza ai pazienti: “In tanti – ha detto il sacerdote – sono venuti qui oggi per dire grazie per il prezioso servizio reso alla comunità e per le molteplici iniziative portate avanti anche in campo sociale e culturale, da cittadino vivo e partecipe del suo tempo quale era Antonio”.

Al termine della cerimonia funebre sono stati letti alcuni messaggi da parte della croce bianca di Borgio Verezzi: “Continueremo sulla strada è il percorso che ci hai indicato perché, come hai sempre ricordato, quello che facciamo per gli altri non muore mai”.

Al termine della funzione la salma è stata trasportata nell’Ara Crematoria. Antonio Sorbi lascia la moglie Paola, le figlie Vanessa e Sabina e la sorella Paola.