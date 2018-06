Borgio Verezzi. “La festa dei sentieri e del buon vivere”, organizzata dall’associazione Nazione Alpini sezione di Borgio Verezi e dall’associazione “La bandiera del cuore” è appena finita.

“La valutazione quali-quantitativa è positiva per la proposta e per il focus sui sentieri, per la collaborazione fra le associazioni del territorio, comprese gli istituti scolastici (scuole medie di Borgio e Alberghiero di Finale Ligure), per le sinergie sviluppate per le diverse attività collaterali proposte (due tornei di calcio, lo spettacolo teatrale in piazza, la mostra del festival presso lo spazio arte-Doc, le passeggiate dei bambini con cavalli e asinelli, lo spinning in largo delle Magnolie); positivo anche il supporto della qualità proposta dagli operatori di ‘Stile artigiano’ in piazza Gramsci a Verezzi come l’offerta variegata presente negli stand dello Street food” spiegano gli organizzatori.

Oltre ai partecipanti attivi alle diverse proposte, compresi spettatori, amici, sostenitori, il numero supera il migliaio, va anche ricordato che i social hanno registrato più di 20.000 contatti su il tema festa dei sentieri. La proposta (unica a livello nazionale) ha toccato ogni parte del territorio del comune di Borgio Verezzi offrendo una visione importante che comprende il mare, le grotte, il teatro e ora anche la rete dei sentieri. Ciò ha valenza strategica per il futuro e per la valorizzazione del territirio di Borgio Verezzi.

Soddisfatti gli organizzatori, la dottoressa Gabriella Tripedi ideatrice della manifestazione e presidente dell’associazione “La bandiera del cuore” dichiara: “Sono felice del risultato raggiunto anche perché l’evento ha rispettato i criteri di sviluppo turistico e sociale della Bandiera”.

Conferma, Vittorio Bozzano dell’Associazione Nazione Alpini, coordinatore della manifestazione: “L’idea di far conoscere e preservare il territorio in collaborazione con le 16 associazioni locali e con la partecipazione della popolazione e’ un obiettivo che il nostro gruppo ha sempre perseguito, e vedere che gli sforzi danno buoni risultati e’ un segno molto importante anche per il futuro”.

Conclude l’assessore Pier Luigi Ferro: “Il lavoro svolto aveva l’obiettivo di far conoscere la rete di sentieri che attraversano Borgio Verezzi, creare collaborazione, acquisire esperienza: un passo importante e’ stato fatto. Siamo intenzionati a proseguire su questa strada, quindi tutti sono invitati alla manifestazione del prossimo anno”.