A Borghetto Santo Spirito, la Festa dello Sport

Borghetto Santo Spirito è pronto per dare il via alla Festa dello sport che torna puntuale in occasione della Giornata Nazionale dello Sport istituita dal Coni nel 2003. Si comincerà in mattinata sul Lungomare, dopo il saluto di rito delle istituzioni, i ragazzi delle scuole primarie e dell’infanzia si riverseranno sulla passeggiata costiera dove troveranno diverse postazioni che consentiranno loro di provare diverse attività sportive.

Dai grandi “classici” calcio, basket e karate al windsurf, il softball, la ginnastica artistica, la vela, le bocce e perfino l’addestratore di colombi. Insomma non mancheranno le occasioni di divertimento e di crescita per i giovanissimi alunni che potranno così passare una giornata all’aria aperta scoprendo nuove realtà sportive.