Borghetto, quattro open day al nido “Seconda stella a destra”

Borghetto Santo Spirito. Il nido d’infanzia Fratelli Rosselli “Seconda stella a destra” di via Milano a Borghetto Santo Spirito organizza, a partire da martedì 5 giugno, quattro open day per farsi conoscere ed aprirsi al territorio.

Martedì 5, mercoledì 13, giovedì 21 e venerdì 29 giugno il nido sarà visitabile dalle 7.45 alle 16.45. La coordinatrice pedagogica sarà presente per illustrare tutte le attività del nido e per accompagnare i genitori nella visita.

Giovedì 14 giugno alle 17 il nido organizza un laboratorio creativo gratuito, dedicato ai genitori e ai bambini da 0 ai 6 anni, per trascorrere insieme un pomeriggio diverso e condividere il piacere di stare insieme.

“Il nido d’Infanzia di Borghetto Santo Spirito – spiega l’assessore Ester Cannonero – è un servizio che vanta una lunga storia che risale al 1980 ed è riconosciuto come un punto di riferimento per l’intera cittadinanza e costituisce un’eccellenza del nostro territorio. Il nostro nido, infatti, ha sempre saputo offrire un ambiente familiare ed amichevole, caratterizzato da una pedagogia attiva, in cui il bambino viene considerato una persona nella sua interezza. Grande importanza riveste, nell’impostazione del servizio, anche il rapporto con le famiglie, che partecipano attivamente alla vita del nido, prendendo parte, in alcune particolari situazioni, alle attività e condividendo la missione ed il progetto educativo del nido”.