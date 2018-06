Borghetto, tutto pronto per la prima uscita di “Un sentiero affacciato sul mare”

Borghetto Santo Spirito. A Borghetto è ormai tutto pronto per la prima uscita di “Un sentiero affacciato sul mare”, il ciclo di escursioni promosse dal Centro di Educazione Ambientale Ponente Savonese con la guida ambientale escursionistica Francesca Magillo e il patrocinio e la collaborazione degli assessorati all’ambiente e al turismo del Comune.

La prima gita partirà domani alle 17 da piazza Madonna della Guardia e consentirà ai partecipanti di effettuare un breve “viaggio” nella macchia mediterranea a due passi dal mare, sulle pendici del monte Piccaro, con traversata da Borghetto Santo Spirito a Ceriale e ritorno in passeggiata.

La visita, con guida ambientale escursionistica, prevede opportune soste che illustreranno le caratteristiche della vegetazione mediterranea e la storia dei luoghi, per meglio comprenderne il valore. La salita iniziale sul versante est del Capo permetterà di essere protetti dal troppo sole e il dislivello limitato (140 metri circa) renderà l’escursione nel complesso poco faticosa. Si effettuerà la traversata da Borghetto a Ceriale sulle pendici del Piccaro, sfiorando il Castello Borelli, e il ritorno da Ceriale a Borghetto sul lungomare.

Il vice sindaco ed assessore all’ambiente, Luca Angelucci, Spiega: “Questa iniziativa vuole essere un primo passo nella direzione di una valorizzazione delle potenzialità che il nostro territorio ci offre, in un’ottica di diversificazione dell’offerta turistica, nel solco di una tendenza ad un ritorno sempre maggiore a svolgere attività e sport a contatto con la natura. Le passeggiate (in programma il 16 giugno, 20 luglio, 24 agosto) saranno arricchite dalla presenza della guida escursionistica Francesca Magillo, che renderà ancora più interessante il percorso attraverso la la descrizione dei principali punti di interesse”.

“Dopo queste prime tre date (ho notizia che la prima data ha già raggiunto il numero massimo di partecipanti) si cercherà di individuare le risorse per dare una continuità a questi momenti di promozione delle nostre bellezze naturali, creando iniziative anche ‘fuori stagione’, in vista di una sempre più intensa promozione del territorio. Oltre ai turisti, l’intento è comunque anche quello di coinvolgere i residenti, per offrire loro l’occasione di apprezzare meglio i bellissimi luoghi in cui vivono quotidianamente. Il nostro Comune ha la fortuna di avere un monte le cui pendici partono dal centro del paese, a ridosso del centro storico, offrendo un’area verde di grande rilievo a pochi passi dal mare. Il turista (senza spostare la macchina) ha la possibilità di andare al mare oppure camminare all’ombra di pini favolosi e con una vista unica”.

“Oltre all’organizzazione di passeggiate naturalistiche, l’intenzione è quella di elaborare una mappa dei sentieri principali a partire dal Monte Piccaro sino a Balestrino, in modo da soddisfare anche le esigenze degli escursionisti che vogliono cimentarsi in qualche chilometro in più, provvedendo nel contempo a pulire i sentieri abbandonati e ad apporre la relativa segnaletica con tempi di percorrenza, in modo da rendere i nostri monti più sicuri e fruibili. A tal fine sarà necessaria un’intensa collaborazione con i Comuni dei territori interessati che non potrà che migliorare il “pacchetto offerto”, non solo in termini di quantità di spazi e di sentieri, ma anche di idee da sviluppare”.

“Un ringraziamento particolare per il prezioso ausilio all’organizzazione dell’evento in questo caso va al Centro di Educazione Ambientale (Cea) Savonese, con sede a Ceriale quale Comune capofila, che ha accettato la proposta del Comune di Borghetto Santo Spirito e ha permesso di dare inizio a questo percorso, in un momento in cui l’aministrazione non avrebbe avuto la possibilità di utilizzare risorse a tal fine. Il Cea Savonese ha la sua sede a Ceriale e raggruppa una ventina di Comuni della costa e dell’entroterra; ha l’obiettivo di realizzare progettazioni con tematiche ambientali e di sostenibilità. Opera in sinergia con il Centro Regionale di Educazione Ambientale (Arpal-Crea), con i Cea provinciali e con i Comuni di riferimento”.