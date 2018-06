Borghetto Santo Spirito. Giovane centauro in gravissime condizioni dopo un brutto incidente stradale che si è verificato intorno alle 14 di oggi a Borghetto Santo Spirito, all’altezza dell’incrocio di via Milano con via Leonardo Da Vinci, che ha coinvolto una Honda Cbr 125 e una VolksWagen Golf.

A riportare le conseguenze più gravi è stato appunto il giovane che viaggiava in sella al mezzo a due ruote che ha riportato diversi traumi molto gravi. E’ stato soccorso dall’automedica Sierra 4 e da un’ambulanza della Croce Rossa di Loano che lo ha trasportato (dopo che i medici lo avevano intubato) in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona. Le sue condizioni sarebbero giudicate molto gravi dai sanitari.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente (dei rilievi si è occupata la polizia municipale di Borghetto Santo Spirito), sembra che la vettura, che si stava immettendo su via Leonardo Da Vinci, abbia tagliato la strada al mezzo a due ruote. A quel punto, per evitare l’impatto, il conducente della moto ha frenato violentemente ed è stato sbalzato di sella.