Borghetto, l’amministrazione incontra i cittadini. Assoutenti: “Il sindaco coinvolga i cittadini nel risanamento della città”

Borghetto Santo Spirito. “Un’iniziativa temeraria, coraggiosa o democratica?”. E’ quanto si chiede il presidente di Assoutenti Savona, Gian Luigi Taboga, a propsito dell’assemblea pubblica convocata dall’amministrazione comunale del sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa. L’incontro con i cittadini si terrà il 27 giugno a Palazzo Pietracaprina.

“E’ periodo di esami, pagelle e voti – nota Taboga – e l’amministrazione comunale non vuole sottrarsi ad un rituale che se pure normale per gli studenti, è inusuale negli ambienti politico-amministrativi degli Enti locali. Qual è la natura di questa iniziativa? Certamente solo dopo l’assemblea si potrà esprimere un giudizio ragionato ed equo; a nostro avviso è prudente considerarlo un mix delle tre ipotesi, creatosi nella situazione più difficile mai vissuta dal nostro Comune. La preponderante dose di inesperienza dei protagonisti e l’approccio temerario a problemi più grandi di loro non ha trovato il sufficiente coraggio di condividere parte delle responsabilità decisionali nelle sedi opportune, ritrovandoli soli ed esposti a commettere errori e subire spesso critiche anche cocenti”.

“A nostro avviso l’assemblea pubblica non può e non deve trasformarsi in un processo e neppure in un comizio propagandistico; può e deve essere l’occasione per siglare un patto che rifacendosi al concetto di ‘sussiediarietà’ chiama a raccolta i cittadini, che legalmente organizzati in associazioni riconosciute, possano consapevolmente e responsabilmente contribuire alla cura di interessi generali e diffusi. Non è sempre e solo questione di soldi e di bilanci, esistono anche condizioni e mezzi efficaci a costo zero che si esprimono attraverso: il rispetto dello statuto comunale, la tutela dei consumatori utenti, lo snellimento burocratico, la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, la valorizzazione di risorse economiche locali, una più una attenta salvaguardia dei servizi pubblici con l’indispensabile contributo collaborativo dell’utenza”.

Prosegue Taboga: “Il sindaco si presenti all’assemblea con dati e numeri che illustrino adeguatamente lo ‘status quo’ e le previsioni future: dati statistici di carattere sociale; dati macro-economici sull’economia locale; dati e prospettive su i servizi pubblici; evoluzione ed iter sulla programmazione e salvaguardia del territorio; evoluzione risanamento finanze e struttura amministrativa. Siamo certi che sulla base di una così strutturata relazione l’assemblea pubblica non potrà che essere l’inizio auspicato di una nuova formula per gestire la ‘cosa pubblica’ con il più ampio consenso. Auguri”.