Borghetto, l’amministrazione Canepa incontra i cittadini: “Doveroso rendere conto del nostro lavoro”

Borghetto Santo Spirito. Si terrà mercoledì 27 giugno alle 21 nella sala conferenze di Palazzo Pietracaprina l’assemblea pubblica indetta dall’amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito durante la quale il sindaco Giancarlo Canepa, la giunta comunale ed i consiglieri delegati si confronteranno con i cittadini sui risultati ottenuti nel primo anno alla guida del paese.

“Lo scopo di questa assemblea pubblica è quello di presentarci alla cittadinanza per un confronto all’insegna della massima trasparenza su quello che abbiamo e su quello che non abbiamo fatto durante il primo anno di amministrazione. Ritengo sia doveroso rendere conto del nostro operato ai cittadini. Grossa parte del nostro lavoro non si vede, quindi va raccontata” afferma il sindaco Giancarlo Canepa.

In relazione alle recenti dichiarazioni in merito alla riunione di mercoledì 27, il primo cittadino Borghettino, aggiunge: “Viste alcune prese di posizione, ci tengo a sottolineare che sarà una serata in cui tutti avranno diritto di parlare, sia i cittadini legalmente organizzati in associazioni, le quali hanno già avuto numerose occasioni per confrontarsi con l’amministrazione, sia, a maggior ragione, qualunque privato cittadino che intenda esprimere la propria opinione. Non sarà certo una passerella propagandistica ma, spero, un utile momento di confronto. Questo genere di assemblee non sono usuali in politica, neppure quando le cose vanno benissimo, figuriamoci nel nostro caso dove ci sono problematiche finanziarie pesantemente castranti, quindi siamo orgogliosi di inaugurare una prassi che pensiamo sia senz’altro positiva”.

“Sarà anche l’occasione per illustrare i contenuti della nuova piattaforma digitale partecipativa completamente gratuita ‘Decoro Urbano’ che permetterà, tramite smartphone, di segnalare i disservizi riguardanti rifiuti, vandalismo, incuria, dissesto stradale, zone verdi, segnaletica e affissioni abusive”, conclude il sindaco.

La cittadinanza è invitata a partecipare.