Borghetto, in arrivo la App “Decoro Urbano” per potenziare il collegamento tra cittadini e Comune

Borghetto Santo Spirito. Si chiama “Decoro Urbano” ed è lo strumento digitale con cui l’amministrazione comunale di Borghetto intende garantire “maggiore trasparenza tra Comune e cittadini”. Una trasparenza che, come ricorda il capogruppo di maggioranza Alessio D’Ascenzo, “è uno degli obiettivi che ci siamo posti sin dall’inizio del nostro mandato”.

“In un paese come il nostro, la voce dei cittadini è fondamentale per monitorare il territorio e avere in tempo reale la situazione aggiornata delle problematiche che insistono all’interno del Comune – spiega D’Ascenzo – Proprio per questo motivo la nostra amministrazione ha deciso di dotarsi di una piattaforma digitale partecipativa completamente gratuita. Tale strumento si chiama ‘Decoro Urbano’ e permette, tramite smartphone, di segnalare i disservizi riguardanti rifiuti, vandalismo, incuria, dissesto stradale, zone verdi, segnaletica e affissioni abusive. Essendo in continuo sviluppo, nel prossimo futuro si potranno probabilmente ampliare le aree di intervento. La nota davvero positiva, sia per i cittadini sia per il Comune, che purtroppo versa in stato di pre-dissesto finanziario, è la completa gratuità per entrambi i soggetti”.

Il consigliere prosegue: “Il funzionamento è molto semplice per il cittadino: il primo passo è scaricare l’App gratuita ‘Decoro Urbano’, registrarsi e indicare il Comune di Borghetto Santo Spirito; fatto questo siamo pronti per scattare una foto relativa a un disservizio (ad esempio una buca sulla strada), scrivere un commento (se vogliamo) e spedire il tutto con un click. Il programma geolocalizza automaticamente la foto e la inserisce nella cartina topografica di Borghetto S. Spirito. Da qui in poi, un responsabile incaricato dall’Ente si occuperà di smistarla al settore di competenza che provvederà ad aggiornare lo stato della segnalazione (In Attesa – In Carico – Risolta). La novità importante per il cittadino è che potrà controllare sul telefono o sul computer lo stato di tutte le segnalazioni in essere nel territorio comunale. Tale servizio è anche un modo per raccogliere direttamente, in forma efficiente e speriamo efficace, la grande quantità di segnalazioni che si riversano quotidianamente su Facebook, nella miriade di pagine e gruppi esistenti e di cui spesso non ci giunge notizia.”

“La App di ‘Decoro Urbano’ vuole essere un collettore dove far confluire la voce dei cittadini che vogliono partecipare attivamente al miglioramento dell’amministrazione pubblica di Borghetto Santo Spirito”, conclude D’Ascenzo.

Gli fa eco il sindaco Giancarlo Canepa che afferma: “Una risorsa gratuita volta a responsabilizzare ancora di più l’attività nostra e dei dipendenti comunali. Il 27 giugno 2018 faremo un’assemblea pubblica, alle 21 presso la sala conferenze di Palazzo Pietracaprina, in cui ci presenteremo alla cittadinanza per confrontarci, con la massima trasparenza, su quello che abbiamo e su quello che non abbiamo fatto durante il primo anno di amministrazione. Sarà un’ottima occasione per illustrare i contenuti di questa App. e comunicare la data di inizio del servizio”.