Borghetto, alla scuola primaria l’anno scolastico si chiude “alla grande”

Borghetto Santo Spirito. Siamo in un momento in cui “tutto deve stare in una mano” e in cui gli strumenti in nostro possesso devono essere maneggevoli, manovrabili, trasportabili, leggeri, devono tenere poco spazio ed avere molte funzioni. In vista della conclusione delle loro attività didattiche, gli alunni della scuola primaria di Borghetto Santo Spirito hanno voluto stravolgere questo luogo comune e, con l’intento di “giocarsi alla grande gli ultimi giorni di scuola”, tutte le classi si sono messe all’opera per produrre ed utilizzare cose “grandi”.

Per “educazione interculturale”, le pedine di molti Paesi del mondo hanno disputato il partitone su una scacchiera di 8×8 metri per 64 metri quadrati di gioco mai visti e una partita col dadone di un metro cubo che si può girare solo in tre. Per “educazione stradale” 163 bici con piccoli ciclisti attenti al percorsone con segnaletica orizzontale e verticale, gimcane, pedoni e vigili e, per l’alternanza scuola lavoro, la scrittura e messa in scena del musical “Hansel e Gretel”con l’esigente pubblico della scuola dell’infanzia di via Milano che ha svolto durante l’anno le attività di preparazione alla futura “scuola elementare”.

L’alternanza scuola-lavoro ha visto all’opera quindici studenti dell’istituto “Giordano Bruno” della 3BL (liceo linguistico) di Albenga e dieci della 3A del corso turistico dell’istituto “Giovanni Falcone” di Loano. Il progetto, alla luce delle strategie di continuità verticale, ha voluto favorire un interscambio di esperienze e vissuti tra i ragazzi della secondaria di secondo grado ed i bambini della primaria.

In questo progetto i frequentanti le scuole superiori sono stati “animatori didattici e “agenti contaminatori di lingue altre” attuando, in sinergia con gli insegnanti dei differenti ordini ideazione, progettazione, organizzazione e gestione di un percorso di sensibilizzazione “ad altri suoni significanti e significati” entro il contenitore pedagogico offertoci dall’istituto Goethe di Genova (partner di questo percorso).

I fratelli Grimm e le loro fiabe sono stati lo sfondo integratore del procedere, le proposte che hanno avuto carattere interdisciplinare hanno dato particolare risalto alle attività laboratoriali ove l’esperienza-azione diretta è stata protagonista. I ragazzi “animatori didattici” hanno lavorato sia con piccoli gruppi che in situazioni plenarie. Anche nella scuola ci si può sentire giganti e giocare alla grande.