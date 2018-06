Body building: tutto pronto ad Albenga per assegnare i titoli di campione nazionale

Albenga. A 24 ore dall’evento, tutto è ormai pronto per proclamare i campioni nazionali di body building del 2018.

Domani mattina al palasport di Leca d’Albenga si terranno le operazioni di peso e registrazione atleti dalle 10 alle 13. L’inizio delle gare sarà alle ore 18.

La manifestazione, oltre ad essere la festa del body building, ha l’intento di far avvicinare un folto pubblico fra appassionati e semplici curiosi, per questo l’ingresso sarà libero per tutti.

Come valore aggiunto alla manifestazione saranno presenti più stand rappresentanti le migliori marche di integratori ed abbigliamento.

Area vip, servizio catering, tanning professionale per atleti, servizio parrucco e truccatrici professioniste per atlete, trofei, pacchi premio, magliette commemorative dall’evento per tutti i partecipanti: tutto sarà curato nei minimi dettagli. E tutto il resto sarà una sorpresa.

L’evento è organizzato dalla palestra Full Metal Club di Albenga, nella persona di Frank Dellisola, vice Mister Universo.