Biker soccorso a Feglino, probabile frattura del femore

Finale Ligure. Ancora un incidente per un biker sui sentieri dell’entroterra. E’ successo nel pomeriggio di oggi nella zona di Feglino dove un uomo è caduto a terra rimediando una brutta botta.

Soccorso dai vigili del fuoco e da un’ambulanza è stato portato in ospedale a Pietra Ligure in codice giallo per le cure e gli accertamenti del caso.

Per il biker una sospetta frattura del femore.