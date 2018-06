Biglietti aerei “fasulli” acquistati online: l’allarme di Assoutenti Savona

Savona. “Da segnalazioni pervenute dalla nostra sede nazionale risulta che il broker ‘Peoplefly’ venda biglietti aerei che all’atto pratico altro non sono che l’ennesimo tentativo di raggirare consumatori in buona fede”. A diffondere il messaggio è Assoutenti che ha provveduto a segnalare il tutto all’Antitrust.

“I voli fantasma venduti dal broker Peoplefly – sempre secondo quanto denuncia l’associazione per i consumatori – sarebbero in partenza dagli aeroporti di Comiso, Bologna, Trapani e Verona ma purtroppo, risultando fasulli, i passeggeri sono rimasti a terra. Enac ha avviato accertamenti per poter prendere gli opportuni provvedimenti” proseguono da Assoutenti.

“La nostra sede nazionale e quella siciliana stanno coordinando iniziative al fine di tutelare il buon diritto dei consumatori invitando nel contempo i passeggeri a prestare la massima attenzione e ad acquisire ulteriori informazioni prima di procedere all’acquisto di biglietti sul sito Peopleflay.it” concludono da Assoutenti Savona.