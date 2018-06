Bergeggi. La vera novità è che non è una novità. “Dixcorrendo – Incontri ravvicinati con gente di talento” ritorna e questo è già un successo, una felice conferma dopo la fortunata prima edizione e con l’ambizione di restare un appuntamento annuale fisso dell’estate, nell’ambito delle manifestazioni organizzate dal Comune di Bergeggi in collaborazione con la Pro Loco.

Nella deliziosa cornice di piazza XX Settembre prende vita un talk show eccezionale: Gioele Dix, nella duplice veste di padrone di casa e complice, invita personaggi talentuosi del mondo dello spettacolo per un ciclo di interviste confidenziali, tre serate uniche e irripetibili, un po’ talk e molto show.

“Ho molta familiarità con i comici perché con loro ho lavorato molto, per alcuni addirittura ho curato la regia dei loro spettacoli – dichiara Dix – Hanno caratteristiche che li accomunano, pur nella diversità di provenienza e di stile: egocentrici, spesso instabili, sempre acuti e reattivi, per vocazione e per mestiere. E soprattutto osservatori implacabili, anche di se stessi”.

Gli ospiti raccontano episodi e aneddoti della loro carriera, duettando con il loro anfitrione in un gioco divertito e soprattutto divertente, mescolando alla chiacchierata loro i brani di repertorio più apprezzati. All’insegna del “tutto fa spettacolo” gli esordi, i successi, i flop ma anche le passioni nascoste, i rimpianti, i sogni nel cassetto di questi personaggi, conosciuti e amati dal pubblico, diventano occasione per due ore filate di divertimento.

“Volevamo offrire al pubblico un ritratto non convenzionale di artisti che si sono affermati grazie al proprio talento e il pubblico della scorsa edizione ha dimostrato di apprezzare molto, confermandoci che l’intuizione era giusta”, afferma ancora l’attore.

Claudio Bisio (30 giugno), Lella Costa (21 luglio) e Raul Cremona (28 luglio) sono gli ospiti di questa seconda edizione che promette di essere particolarmente vivace e scoppiettante. Tre appuntamenti da non perdere per conoscere da vicino personaggi che, pur nelle loro diversità, fanno parte di una comunità, quella dei comici, fatta di coraggiosi guerrieri con la sola arma della risata.

“Bergeggi, già apprezzata per il suo mare e le sue spiagge, desidera offrire un appuntamento annuale di spettacolo che valorizzi anche il nostro paese e la nostra piazza, trasformandola in un salotto teatrale – dichiara il sindaco e promotore dell’iniziativa Roberto Arboscello – Gioele Dix, un artista e un amico, molto legato al nostro territorio, ha creato un format unico e originale. E se le realtà di questo territorio ci aiuteranno ‘Dixcorrendo’ ha le potenzialità per crescere e diventare un appuntamento fisso e importante della riviera”.

Ingresso 15 €

Prevendite:

Pro Loco Bergeggi, Ufficio Informazioni Turistiche, via Aurelia (davanti al vecchio faro)

www.etes.it