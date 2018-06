Bergeggi diventa un “villaggio turistico” con gli eventi dell’estate

Bergeggi. Sabato 16 giugno presso la sala polifunzionale della SPA Nova Luna et Stellis – Dominio Mare il Comune di Bergeggi, in collaborazione con il comprensorio Il Golfo dell’Isola, le associazioni e le attività del territorio presenterà l’anteprima del calendario degli appuntamenti previsti per la stagione estiva e le tante attività in programma legate al turismo e alla scoperta del territorio.

Un appuntamento aperto al pubblico che vedrà alle ore 11 la conferenza stampa e a seguire uno spazio dedicato alle domande e alle informazioni legate ai vari protagonisti di questo incontro.

Un importante appuntamento, rinnovato segnale di collaborazione tra l’amministrazione comunale e le attività del territorio, in nome di Bergeggi e del turismo.