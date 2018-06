BergÉggi 2018: un’estate tra cabaret, cinema in spiaggia, escursioni in canoa e i talk show di Gioele Dix

Bergeggi. Il ritorno dell’appuntamento con Gioele Dix ed il suo talk show con personaggi famosi. Il cinema sulla spiaggia, ormai un must. Le escursioni in canoa, tra Punta Predani e la Grotta Marina. Una particolarissima esclusione “in notturna” accompagnati da un quartetto di mandolini. E poi trail, sagre, spettacoli, laboratori, concerti e tanto altro. E’ davvero fitto il calendario di “BergÉggi 2018”, presentato questa mattina dal sindaco Roberto Arboscello insieme al suo vice Luca Gaggero, al presidente della Pro Loco Marco Olcese e ai rappresentanti di BergTeam, Associazione L’Îzua, Circolo Ricreativo di Bergeggi e Dominio Mare.

Un programma ricco di eventi che è stato possibile proprio grazie alla collaborazione tra l’assessore al Turismo, la Pro Loco e tutte le altre associazioni: “Siamo soddisfatti – dichiara l’amministrazione – della collaborazione con le tante realtà della nostra Bergeggi. L’appuntamento di oggi testimonia l’intenzione di tutti, istituzioni, associazioni e attività, di raggiungere lo stesso obiettivo: rendere il nostro territorio sempre più accogliente e interessante”.

“Il nostro è un piccolo paese, che vive gli eventi turistici grazie alle associazioni di volontariato – spiega Gaggero – Il Comune dà un piccolo contributo economico affinché queste realtà sopravvivano, ma sono loro ad occuparsi di organizzare tutti gli eventi. E nel corso degli anni abbiamo avuto dei successi importanti: penso alla Pro Loco con le visite guidate in canoa, penso a CineMare o al circolo che organizza le sagre”. Fondamentale anche la collaborazione con il Golfo dell’Isola, ossia il comprensorio che unisce Bergeggi, Spotorno, Noli e Vezzi, che si occupa della promozione turistica del territorio: quest’anno il Golfo dell’Isola finanzierà una tre giorni di fuochi d’artificio che partirà da Noli il 21 agosto per proseguire il 22 a Bergeggi e il 23 a Spotorno.

Il fiore all’occhiello dell’estate 2018 di Bergeggi, ben evidenziato anche sulla brochure con uno speciale sfondo rosso, è il ritorno della rassegna Dixcorrendo, in cui Gioele Dix conduce una sorta di talk show con suoi amici e colleghi comici. “Si articolerà in tre serate – annuncia Olcese – quest’anno avremo Claudio Bisio il 30 giugno, Lella Costa il 21 luglio e Raul Cremona il 28 luglio. Ed oltre alla rassegna avremo altri due appuntamenti di cabaret nel mese di agosto, con Antonio Ornano e i Soggetti Smarriti”.

Tornerà inoltre CineMare, la rassegna cinematografica sulla spiaggia libera di Punta Bergeggi. Quest’anno in cartellone quattro cartoni animati della Disney: “Alla ricerca di Dory”, “Trilli e il tesoro perduto”, “Oceania” e “Tarzan”. Tra le altre iniziative, da segnalare il 5 luglio un “laboratorio di robotica” in biblioteca, il 14 e 15 luglio la sagra gastronomica in piazza XX Settembre (che “replica” poi l’11 e 12 agosto e l’1 e 2 settembre) e soprattutto, il 13 luglio, una particolarissima “Pizzicata” in notturna nei boschi di Bergeggi: una escursione guidata sulle alture accompagnata dalle note del mandolino del maestro Carlo Aonzo.

Oltre agli spettacoli, infatti, c’è tutta l’attività relativa all’outdoor: a farla da padrone qui sono le escursioni guidate in canoa all’interno dell’area marina protetta. “Durano un paio d’ore e sono aperte a tutti, anche famiglie con bambini – spiega Olcese – Una guida accompagna gli escursionisti descrivendo le bellezze del luogo, arrivando fino all’isola passando dalle falesie ed esplorando le grotte”. Informazioni e iscrizioni presso lo IAT (019/859777).

Bergeggi, insomma, vuole essere protagonista con una serie di eventi lungo tutto l’arco dell’estate e non solo: “Andremo anche oltre – annuncia Arboscello – con l’obiettivo di destagionalizzare un po’ il turismo. Portare la gente nei luoghi al di fuori della stagione estiva si fa sempre più difficile”.

Impossibile non chiudere con un accenno alla polemica “turistica” del momento, quella sulla tassa di soggiorno. Arboscello è categorico: “Io quest’anno di sicuro non la metto. Una tassa di questo tipo è inutile se viene usata per finanziare un concerto… secondo me ha senso valutarla solo se grazie a questa si vanno a creare dei nuovi servizi per la comunità”.