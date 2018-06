Una bella coppia che merita di più dalla vita

“La nostra è un’associazione onlus a carattere laico, multietnico e antirazzista di volontari di strada d’emergenza”. Così si definiscono i City Angels, fondati nel 1994 da Mario Furlan (nome in codice “Stone”), giornalista e docente universitario originario di Savona. Sono presenti in Italia e Svizzera. La sezione savonese è la ventesima creata in Italia. Il volontario Diego Gambaretto (nickname “Elon”) ci accompagnerà settimanalmente nelle passeggiate dei City Angels, raccontandoci cronache, storie e scorci di vita degli “invisibili” con cui ogni settimana verranno a contatto.

Gli “angeli” verranno sempre indicati con il loro “nome in codice”.

Emilio e Titty sono una coppia come tante altre: si vogliono bene, si sostengono a vicenda, scherzano e discutono. Ma c’è una cosa che li differenzia dalle altre coppie: non hanno un tetto sotto cui stare. O meglio un tetto ce l’hanno ma é quello di un magazzino in cui piove dentro, ci sono spifferi ovunque, non c’è acqua luce e gas. Nonostante queste difficoltà non hanno perso la voglia di combattere e la speranza di rinascere, come l’Araba Fenice.

Emilio nonostante alcuni problemi del passato è una persona pacata e con voglia di lavorare. Mentre Titty riesce a sentirsi meglio quando esprime arte nelle forme che può. Ciò non si stupisce poiché l’arte e il grasso che lubrifica la ruota della vita e sono veramente molte le persone che ne hanno un beneficio.

La cosa che più mi ha sorpreso e la loro voglia di aiutare gli altri: molto spesso c’è capitato durante le nostre visite serali (per portargli il buonissimo te della Angy e qualcosa da mangiare) di trovare altre persone in difficoltà che avevano ospitato.

Emilio e Titty non hanno grandi pretese e sarebbero le persone più felici della terra se avessero un posto piu sicuro dove stare (anche una roulotte) e colori, pennelli e tele per esprimere ciò che hanno dentro e trasformare ansie,dubbi e le paure in arte.

