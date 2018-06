Albissola Marina. Sabato 16 giugno si è disputata l’ennesima annuale sfida tra le vecchie glorie di Santa Cecilia e Albisola.

Hanno prevalso ancora gli Orange dei mister Chiarbonello e Falzoi con un sonoro 9 a 6 sui Blues di mister Nico Clemente. Mattatori della gara la coppia gol Alessio Bolla-Mauro Gullaci, peperini che hanno fatto sistematicamente impazzire la difesa albisolese.

Un grande Di Maggio (arrivato appositamente da Roma) e un eccellente Cavaliere completano l’opera per la vittoria ceciliana. Teste basse nello spogliatoio dei Blues, il rammarico per l’ennesima sconfitta è evidente. Nemmeno la consueta grinta del solito Paolo Gerra (giunto dalla Sardegna) riesce ad arginare le folate biancoarancioni, tanto più le parate di un ottimo Claudio Filippi che nulla può sui gol.

Finisce invece alla pari il quarto tempo, dove mandibole e gole secche la fanno da padrone. Un’infinità di bistecche, salsicce, vino e birra finiscono per riassestare gli atleti dopo la fatica. In evidenza anche in questo caso Mauro Gullaci che ha impreziosito i presenti con la sua “allegria”. La serata si conclude in un noto locale albisolese dove si festeggia l’ennesimo ritrovo delle vecchie glorie.

“Sono soddisfatto della riuscita di questa giornata di emozioni. Ritrovarci insieme in campo per sfidarsi e poi a tavola a ridere e scherzare ti fa stare bene – commenta Gigi Cavaliere, il factotum della giornata -. Tutti i nostri gol li dedichiamo alle persone che non ci sono più, personalmente al mio papà Martino e tutto il gruppo dei ‘messicani’ al nostro conpagno Roberto Setzu”.

Ecco i presenti.

Albisola: Claudio Filippi, Citto (Vittorio Turini), Egon Stocca, Paolo Gerra, Roberto Gambetta, Marco DeAngelis, Lello Saltarelli, Davide Benasso, Dario Venturino, Massimo Michela, Alberto Teneggi, Alessandro Schipani, Marco Tortarolo. All. Nico Clemente.

Santa Cecilia: Maurizio Di Maggio, Massimo Filippi, Mario Valieri, Stefano Parodi, Ermanno Olivieri, Arturo Lomazzo, Mirco Barilaro, Giuseppe Vitellaro, Massimiliano Romagnoli, Alessio Bolla, Alberto Cecinati, Giancarlo Di Maggio, Mauro Gullaci, Gigi Cavaliere. All. Furio Chiarbonello e Carlo Falzoi.

In borghese presenti i mister Redo Guerrini e Corrado Teneggi, i vari ex Zazà Romeo, Nene Scarcia, Maurizio Noè.