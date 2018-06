Finale Ligure. Vittoria dei “piccoli” Cubs al campo Viola contro i pari età della Cairese, in un match emozionante e spettacolare, che ha visto i giocatori locali, ben guidati dai coach Luciano Pescarolo e Marianna Battaglieri, prevalere per 10 a 0.

I Cubs l’hanno spuntata per le maiuscole prestazioni non solo dei lanciatori Cesar Isetta e Davide Calcagno, ma anche di Matteo Mascarino, Fabio Solimini, Davide Fiaschi e Benedetto Fiaschi, autori di numerose eliminazioni nel campo interno, e dell’esterno bengalese Amad Hossain, già giocatore di cricket.

In battuta anche le mazze di Matteo Giusto, dei fratelli Matteo Gallo e Alberto Gallo, di Leonardo Breme, Thomas Punturieri, Vincent Iollo, Emanuele Marchi hanno permesso ai corridori sulle basi di superare l’ostica difesa della Cairese e di andare a punto.

“Una prestazione da incorniciare – dice Luca Battaglieri, presidente della società finalese – anche se, va detto onestamente, il risultato è bugiardo per i valbormidesi, che hanno giocato molto bene, specie nei primi inning, dove il margine tra le due squadre è stato veramente modesto“.

La squadra dei Cubs è frutto della singolare unione di due componenti, quella di Albissola Marina, dove i ragazzi del luogo da anni si allenano su un prato del parco della Villa Faraggiana, gentilmente concesso dalla Albezzano srl dopo l’esproprio del vecchio Cameli da parte del Comune, e quella di Finale Ligure, dove i finalesi praticano al campo Viola, da poco adibito al baseball grazie alla sensibilità sportiva dell’amministrazione comunale.

I ragazzi di Finale e di Albissola si ritrovano solo in occasione delle partite e delle sedute di allenamento “comuni”, ma ciò non impedisce loro di giocare in armonia e in amicizia in un’unica vera squadra, riuscendo ad ottenere anche buoni risultati.

I Cubs giocheranno nuovamente al Viola di Finale Ligure contro il Sanremo domenica 17 giugno alle ore 10.