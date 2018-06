Finale Ligure. Al campo Viola partita da cardiopalma per i giovani “locali”, che hanno sconfitto il Sanremo, bissando di misura il successo dell’andata con un 5 a 4 che lascia l’amaro in bocca ai matuziani.

In un terreno che comincia ad essere ostico per le squadre ospiti, soprattutto grazie al crescente sostegno della Polisportiva del Finale e anche dei finalesi, da sempre appassionati di baseball, i ragazzini allenati da Luciano Pescarolo hanno ribaltato un risultato ormai scontato per gli ospiti, guidati da Ivano Tarassi, che fino al terzo inning conducevano 4 a 0.

I sanremesi hanno messo a frutto in inizio partita il gran lavoro di coaching sui lanciatori Liddi (nipote di Alex, l’unico giocatore italiano in Major League), Modena e Baldan, avvicendatisi sul monte di lancio, con Tarassi dietro al piatto.

Ma i Cubs, con Matteo Mascarino e poi Davide Calcagno a lanciare, grazie anche alle giocate difensive dei fratelli Fiaschi (nipoti dell’indimenticato presidente della Virtus Pietro Fiaschi), Francesco Solimini, Amad Hossain, hanno fermato l’emorragia di punti e, con le mazze dello stesso Calcagno, di Alberto Gallo, di Matteo Giusto, Emanuele Marchi, Vincent Iollo e Thomas Punturieri hanno rimontato pazientemente lo svantaggio, riuscendo a pareggiare.

Nell’ultima, convulsa azione della giornata, a basi cariche e con due eliminati, uno scatto irresistibile di Leonardo Bremi dalla terza ha consentito di arrivare a casa base, realizzando così il punto della vittoria per i Cubs.

Le “Furie azzurre” di Albissola-Finale consolidano con questa vittoria il primato in classifica, in vista dell’ultima partita contro i Rookies di Genova, da disputare a Finale.

Da vero sportivo il commento dell’allenatore dei sanremesi, Tarassi: “Al di là del risultato è stato il modo di giocare di tutta la squadra che mi ha riempito di soddisfazione: i miei ragazzi hanno sempre tenuto un atteggiamento di gioco da ‘grandi’. Contenti tutti, nonostante la sconfitta”.