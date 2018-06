Bandiera Blu, Tripodoro (Fipe): “Un valore enorme che non consideriamo affatto”

Provincia. “La provincia di Savona ha totalizzato 13 Bandiere Blu per altrettanti Comuni. Perché non riusciamo a valorizzare adeguatamente le risorse che abbiamo?”. A domandarselo è Pasquale Tripodoro, presidente Fipe della provincia di Savona, che ricorda: “Siamo la seconda in Italia solo dopo Salerno che ne ha 14. La Liguria ne ha preso 26 in totale. Siamo nettamente superiori a Rimini che ne ha solo tre, alla Versilia che ne hanno quattro, a tutta la Sicilia ne ha solo cinque. In tutta l’Europa dovrebbero sapere che il nostro mare e le nostre spiagge sono fra le più belle d’Italia. Abbiamo un primato che è invidiabile”.

“Di fatto se vuoi trovare il mare bello dovresti venire in provincia di Savona e sarai certo di trovare spiagge che sono il massimo. Non ce lo diciamo da soli sono altri organismi estremamente autorevoli che lo dichiarano grazie a questa importante certificazione internazionale. Nessuno però ne parla adeguatamente. Esce la notizia e finisce tutto lì”.

Secondo Tripodoro “tutti i siti delle amministrazioni comunali che l’hanno ottenuta dovrebbero dedicare ampio spazio a questo riconoscimento. A fianco al logo comunale dovrebbero fregiarsi della bandiera blu indicarla come un motivo di orgoglio di primato assoluto. Così come tutte le strutture turistico ricettive o della somministrazione dovrebbero mettere la bandierina blu ed invitare tutti a venire a vedere questa nostra risorsa unica”.

“E’ necessario che tutti gli enti preposti alla promozione turistica e tutte le aziende comunichino in maniera decisa su tutti i loro mezzi di comunicazione e social questo messaggio: ‘La provincia di Savona ha le migliori spiagge d’Italia. Vi aspettiamo’”.