Savona. Attimi di paura questa mattina a Savona nella centrale via dei Mille dove un’auto, una vecchia Punto Rosso, ha preso improvvisamente fuoco, con il conducente che è riuscito ad arrestare la corsa del mezzo e mettersi in salvo: è successo intorno alle 12 e 30. Il guidatore, non appena notato il principio di incendio, si è prontamente fermato, scappando via dall’abitacolo.

Immediato è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Savona, che in breve tempo sono riusciti a domare le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo e la zona, interdetta al traffico e ai pedoni per consentire l’azione dei pompieri.

Un denso fumo si è sprigionato per la via savonese a seguito dell’episodio, sul quale sono ancora in corso accertamenti. Tra le ipotesi più probabile un cortocircuito al mezzo, che avrebbe innescato la scintilla fatale e il rogo alla vettura.

Ora in via dei Mille la situazione sta tornando alla normalità.