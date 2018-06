Celle Ligure. Grave incidente stradale questa mattina sull’autostrada A10 dove tra i caselli di Celle Ligure e Varazze, all’altezza del viadotto Teiro, due vetture si sono scontrate frontalmente perché uno dei veicoli viaggiava contromano.

Fortunatamente, nonostante la dinamica dello scontro, il bilancio dell’incidente è di un ferito trasportato in codice giallo in ospedale a Savona per gli accertamenti del caso.

di 6 Galleria fotografica Scontro frontale in A10 tra Celle e Varazze









I soccorsi sono scattati immediati ed hanno coinvolto i vigili del fuoco, due ambulanze (una della Croce Rosa di Celle e una della Croce Oro Mare di Albissola), l’automedica del 118 e la polizia stradale.

A causa dello schianto in autostrada si è formata una coda di tre chilometri tra Albisola e Varazze.