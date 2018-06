Pietra Ligure. L’attraversamento pedonale in zona Sati a Pietra Ligure è pericoloso. A sollevare il problema è Nicola Seppone, capogruppo di minoranza di 100% Pietra, che ha depositato una mozione da discutere nel prossimo consiglio comunale.

“Sottopongo all’attenzione di questo consiglio l’irrisolta e pericolosa criticità relativa all’attraversamento pedonale sito in ‘zona Sati’ (visibile nelle foto allegate a questa mozione). Mi riferisco, in particolare, alle strisce pedonali poste di fronte alla fermata degli autobus, in corrispondenza della strada in discesa utilizzata mezzi di trasporto provenienti dalla via Aurelia e diretti a levante” spiega Seppone.

“Gli autobus, come noto, sostano lungo quel tratto di strada per permettere ai passeggeri di scendere e salire dal mezzo di trasporto. L’attraversamento pedonale oggetto di questa mozione, quindi, consente ai pedoni di recarsi in sicurezza sugli autobus. Il problema, però, riguarda lo stesso attraversamento pedonale in assenza di autobus di linea: le strisce, come mostrano le foto allegate, si interrompono proprio nel bel mezzo della strada! Questa situazione, riscontrata sia dal sottoscritto sia da diversi cittadini, è molto pericolosa. Infatti, non sono rari i casi di pedoni, soprattutto di una certa età, che impegnano il suddetto attraversamento pedonale – certi che lo stesso conduca in un luogo sicuro – per poi ritrovarsi nel bel mezzo di un’isola di traffico intorno alla quale transitano auto e moto dirette verso il centro. Nel marciapiede da cui parte lo stesso attraversamento, poi, non sono presenti cartelli illuminanti circa la vera finalità di quelle strisce pedonali. In un’ottica di maggiore sicurezza per tutti i pedoni, infatti, basterebbe installare una semplice cartellonista indicante un avviso di interruzione dell’attraversamento in quanto usufruibile solo dai passeggeri che salgono e scendono dai mezzi pubblici” si legge ancora nella mozione.

“Visto che, per quanto concerne la messa in sicurezza del tratto di strada oggetto di questa mozione, la competenza risulta ascrivibile alla società ANAS, ritengo doverosa ed opportuna una condotta attiva da parte di questa amministrazione comunale. Occorre, in particolare, sollecitare la società ad intervenire al più presto per mettere in totale sicurezza il suddetto attraversamento pedonale, anche e soprattutto in un’ottica di prevenzione di eventuali sinistri e tutela della sicurezza di tutti i pedoni” prosegue Seppone che chiede al Consiglio comunale di impegnare la Giunta a: “Informare la società ANAS, mediante comunicazione scritta, della pericolosa situazione riscontrata nel tratto di strada oggetto di questa mozione e sollecitare la stessa società ad intervenire al più presto, anche attraverso la previsione di una nuova cartellonista volta ad avvisare i pedoni dell’interruzione delle strisce in quanto utili solo alla salita/discesa dei passeggeri dai mezzi di trasporto pubblico. Tutto ciò in un’ottica di prevenzione e sicurezza per tutti i pedoni e affinché l’attraversamento pedonale presente nella suddetta via risulti più sicuro”.