Pietra Ligure. In occasione del nuovo successo ottenuto alla seconda edizione della gara Asti Rescue Games, il sindaco Dario Valeriani e l’assessore Daniele Rembado hanno voluto consegnare un piccolo riconoscimento al team di “Pietra Soccorso” protagonista dell’impresa.

“Un premio a nome di tutta la nostra comunità – ha voluto sottolineare Dario Valeriani – non solo per l’onore con il quale portate il nome della nostra cittadina in giro per il paese, ma soprattutto per sottolineare l’impegno e la passione che tutti, quotidianamente, mettete nello svolgere questa attività che permette di salvare tante vite umane. Ancora una volta grazie”.

Gli Asti Rescue Games sono una gara che premia “la costanza e l’impegno che ogni partecipante mette sia in fase di preparazione sia il giorno stesso della gara. Complimenti ai nostri ragazzi che hanno dimostrato che la costante formazione e il continuo interrogarsi sui propri gesti li ha portati a raggiungere questo grosso risultati” dicono da Pietra Soccorso.