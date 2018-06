Assonautica con Carola Cappucciati alla S.M.S. Leginese per parlare del mare ai bambini

Savona. Venerdì 8 giugno circa 170 alunni della scuola primaria “Mignone” di Savona si sono riuniti presso la S.M.S.Leginese per assistere ad una lezione di educazione ambientale, organizzata da Assonautica con la preziosa collaborazione dell’esperta in biologia marina Carola Cappucciati.

L’argomento della lezione era il mare e le creature che ci vivono. Dopo i saluti ed un breve discorso introduttivo del presidente di Assonautica Luciano Lacirignola, la lezione ha avuto inizio con la proiezione di un video di diapositive e filmati. Immagini che, insieme alle spigazioni dell’autore del video Giovanni Bauckneht (Gruppo Arti Marinare di Assonautica), hanno illustrato ai bambini i danni provocati dai comportamenti incivili dell’uomo.

“Alcune immagini erano particolarmente crude ma trattando questo argomento era indispensabile mostrarle, per rappresentare la realtà della situazione. La parola è poi passata all’esperta in biologia marina Carola Cappucciati, che ha presentato un video le cui riprese sono state realizzate nell’Area Marina Protetta dell’Isola di Bergeggi. Immagini incredibilmente belle che hanno aperto uno scenario inaspettato su fondali che non si penserebbe di poter trovare a pochi chilometri da Savona, che sembrano appartenere ad un altro mondo. Ha spiegato in modo semplice e chiaro le problematiche dell’ambiente marino, ha parlato dei danni che si possono causare anche involontariamente, dei comportamenti da evitare. Mentre sullo schermo si susseguivano le scene del video venivano date spiegazioni sul comportamento dei pesci e di quant’altro vive sotto la superficie del mare. Murene, gronchi, barracuda, polpi, paguri, meduse, cipree, stelle marine…..sicuramente resteranno nella memoria dei bambini” spiegano da Assonautica Savona.

“Questo incontro didattico con i bambini si è svolto nella “Giornata Mondiale degli Oceani”, dedicata quest’anno all’inquinamento da plastica e durante la lezione il problema è stato affrontato più volte. Educare i bambini al rispetto è fondamentale per dare una speranza alla vita del nostro Mare ed è una speranza alla quale non si può rinunciare. Ringraziamo Carola Cappucciati per la collaborazione, augurandoci che possa continuare, le insegnanti che hanno appoggiato l’idea di portare il Mare nella Scuola, la S.M.S. Fratellanza Leginese che ha messo a disposizione i suoi locali e tutti i soci del ‘Gruppo Arti Marinare’ per il loro impegno costante ed indispensabile” concludono da Assonautica Savona.