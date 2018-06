Associazione Monica Ravetta, più visite di prevenzione oncologica grazie al nuovo ecografo

Pietra Ligure. L’acquisto di un nuovo ecografo e l’ampliamento delle visite oncologiche. Sono queste le due importanti novità che l’associazione “Monica Ravetta” è felice di comunicare ai propri associati e amici.

Il presidente dell’associazione, Luca Tameo, spiega: “Grazie a tutte le centinaia pazienti che con fiducia si sono rivolte a noi in questi cinque anni, la nostra associazione è diventata un importante punto di riferimento per la prevenzione del tumore al seno. Siamo pronti ad offrire la professionalità dei nostri medici volontari anche in altri campi della prevenzione: prevenzione del tumore del rene e delle vie urinarie, prevenzione del tumore al fegato, alla tiroide e prevenzione del tumore della pelle. La continua richiesta da parte delle pazienti di screening di questo tipo ci ha spinto a credere nell’importanza di ampliare i nostri servizi”.

I controlli saranno effettuati, se possibile, in maniera ancora più accurata e precisa grazie all’acquisto del nuovo e sofisticato ecografo, finalizzato proprio nei giorni scorsi dal dottor Gigi Poma, medico volontario dell’associazione. L’ecografo è stato acquistato presso l’azienda Mindray che, vista l’importanza del lavoro svolto dall’associazione, ha ceduto l’ecografo a condizioni davvero favorevoli.

Come di prassi, l’associazione sta già organizzando giornate specifiche dedicate alla prevenzione di queste importanti patologie. Le date verranno comunicate attraverso i canali istituzionali, il nuovissimo sito internet e la pagina Facebook dell’associazione.

Nel pomeriggio di venerdì 6 luglio partiranno le prime visite per la prevenzione del tumore al rene e delle vie urinarie. Al seguente link è possibile leggere un articolo redatto dal Dott. Gigi Poma relativo proprio a queste patologie.

Per tutta la giornata di sabato 7 luglio, invece, si terranno le visite mensili per la prevenzione del tumore al seno. Per prenotare un appuntamento è possibile chiamare la segreteria al numero 019 617725. Le visite saranno svolte presso lo studio dell’associazione in via Emanuele Accame 11 a Pietra Ligure.

“Per questo importante passo, un sentito grazie va ai nostri medici volontari che si sono resi nuovamente disponibili con grande entusiasmo”, conclude il presidente Luca Tameo.