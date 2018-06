Assemblea sul Cie ad Albenga, Cangiano tuona: “Porro (Lega) assente? Ha difficoltà a prendere posizione”

Albenga. Le polemiche intorno alla possibile apertura di un Cie ad Albenga non si placano, anzi, si ravvivano e arricchiscono di nuovi colpi di scena. Sabato 30, alle 18, all’auditorium San Carlo di Albenga, è prevista un’assemblea pubblica alla quale, però, non prenderà parte la Lega (nel weekend gli esponenti del partito saranno a Pontida per tradizionale manifestazione leghista) che, per voce del segretario cittadino e consigliere comunale Cristina Porro, ha accusato l’amministrazione di “aver scelto apposta tale data per evitare il contraddittorio”.

Ma il sindaco Giorgio Cangiano non ci sta e, non solo ha rispedito le accuse al mittente, ma ha anche risposto per le rime, senza risparmiare un duro attacco al consigliere Porro.

“Mi stupisce questa presa di posizione del consigliere Porro perché sa benissimo, come già avvenuto in questi anni, che, soprattutto su temi importanti per la città, la mia intenzione è valutare le cose insieme e cercare di raggiungere una posizione unanime. Questo era il mio obiettivo e mai avrei pensato di organizzare un’assemblea apposta per escludere qualcuno. Quando fisso un’assemblea pubblica importante, come sarà quella di sabato sul Cie, di certo non vado a vedere i raduni, politici e non, in programma. Si tratta di una polemica sterile e priva di fondamento, montata ad arte probabilmente per nascondere i veri motivi per cui la Lega, o almeno alcuni dei suoi rappresentanti, non parteciperà”, ha esordito Cangiano.

E quali sarebbero questi motivi? “Semplice, – ha risposto Cangiano. – Hanno difficoltà a prendere una posizione in merito e forse preferiscono evitare il confronto per non esprimere il proprio parere. L’assemblea è stata annunciata circa 10 giorni fa e Porro ha aspettato fino ad oggi per fare polemica: è palesemente un pretesto. Inoltre l’evento di Pontida si svolgerà domenica, mentre l’incontro ad Albenga è sabato: si potrebbe tranquillamente prendere parte ad entrambi”.

“Inoltre, il segretario della Lega di Albenga sulla possibile apertura del Cie continua a parlare di ‘un’ipotesi lontana’ e di una ‘materia non di certo all’ordine del giorno’. Ma sono gli stessi che, durante il precedente Governo Pd avevano gridato allo scandalo e annunciato barricate di fronte a questa ipotesi. Ora che invece c’è la Lega al Governo non si può più parlare di Cie: assurdo”, ha aggiunto Cangiano.

Ma il sindaco, che ha organizzato l’assemblea “proprio per ascoltare la voce degli altri schieramenti politici”, ha già annunciato l’organizzazione di nuovi incontri.

“Se la Lega, come pare, non sarà presente sabato ci saranno comunque sicuramente altre occasione per parlare di questo tema. Quello di sabato sarà solo il primo di una serie di incontri sulla materia. La nostra amministrazione ha già espresso parere contrario all’ipotesi Cie: aspettiamo di sapere cosa ne pensano gli altri schieramenti”, ha concluso il primo cittadino.