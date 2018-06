Assemblea sul Cie ad Albenga, Cangiano invita alla compatezza sul “no”

Albenga. All’auditorium San Carlo di Albenga, come da programma, dalle 18, è andato in scena l’incontro pubblico per discutere della possibile apertura di un Cie ad Albenga (che potrebbe trovare collocazione, secondo le voci, nell’ex caserma Piave, a Vadino).

Un’iniziativa voluta dal sindaco Giorgio Cangiano, che da subito ha manifestato la sua contrarietà a questa ipotesi, perché finora non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali in merito né dalla Regione né tantomeno dal Governo. E così, proprio per consentire a tutti di prendere una posizione ufficialmente, il primo cittadino ha organizzato l’incontro: “L’amministrazione ha già espresso la propria contrarietà, credo sia necessario che ognuno venga e dica la propria”.

Un’idea che non ha mancato di sollevare nuove polemiche visto che, durante questa settimana, dalla sezione della Lega Nord di Albenga è partita un’accusa verso Cangiano: aver organizzato l’incontro nel weekend della festa di Pontida, appuntamento clou per i militanti del Carroccio, che di conseguenza hanno già annunciato la loro assenza all’assemblea sul Cie. Accusa alla quale il sindaco ha replicato parlando di “difficoltà a prendere posizione da parte della Lega”.

Parlando dei presenti, oltre al sindaco Cangiano e alla sua giunta, c’erano l’onorevole del Pd Franco Vazio, il consigliere di minoranza di Forza Italia Eraldo Ciangherotti, e quello del movimento 5 Stelle Francesco Di Lieto, ma anche il consigliere regionale Luigi De Vincenzi.

“L’amministrazione è stata molto chiara rispetto alla sua contrarietà al Cie – ha ribadito il primo cittadino -. L’ex Caserma Piave deve essere vista come un luogo di sviluppo a fini residenziali e commerciali. Ovviamente nessuno dice che sta per partire, ma visto che le voci sono insistenti credo che sia giusto che tutti poniamo una posizione ferma e sicura. Facendolo anticipiamo situazioni che, si sa, quando partono poi sono difficili da fermare. L’incontro di oggi quindi, senza polemizzare, vuole essere un’iniziativa per raccogliere il pensiero di tutti verso questa ipotesi”.