Assemblea provinciale dei Verdi: “Confronto aperto su energia, green economy e occupazione”

A Savona si è riunita l’assemblea provinciale dei Verdi che, dopo i risultati delle ultime elezioni, ha discusso sul significato della presenza “Verde” nel contesto italiano ed europeo, decidendo di promuovere un confronto decisivo in sede di congresso nazionale.

L’assemblea ha ritenuto comunque molto importante partecipare attivamente alle prossime elezioni del Parlamento Europeo, con l’obiettivo dichiarato di consolidare la presenza dei Verdi nel contesto europeo: attualmente sono 50 i parlamentari Verdi in Parlamento, eletti in gran parte nei paesi nel nord-Europa.

“Fa rabbrividire sentir parlare di Governo italiano Giallo-Verde quando i programmi e l’esperienza storica dei Verdi italiani si collocano proprio agli antipodi di quelli della Lega italiana, collegata ai nazionalisti francesi, ungheresi, ecc.” afferma il portavoce Gabriello Castellazzi.

“Circa la situazione provinciale e locale, in assemblea sono emerse tutte le ben note difficoltà a partire dal Comune capoluogo, infatti la situazione di Savona presenta aspetti molto critici che si ripercuotono sugli altri Comuni della provincia: organizzazione sanitaria (localizzazione degli ospedali), lavoro e green economy, raccolta differenziata, risparmio energetico, discariche, sistema trasporti, turismo, parchi, cementificazione del territorio, ecc.”

“La presenza giovanile in assemblea ha stimolato il dibattito sugli altri temi ambientali di vitale importanza per le future generazioni: i cambiamenti climatici, il Pil e la “decrescita felice”, la sicurezza sociale, l’immigrazione, l’agricoltura, la sicurezza alimentare, l’animalismo…”.

“Da una nostra recente indagine sulla situazione occupazionale ligure e savonese, confermata anche da fonti sindacali, uno degli aspetti più preoccupanti riguarda i NEET (Not Engaged in Education, Employment or Training), coloro che non lavorano, né lo cercano, e non sono inseriti in percorsi formativi, in un contesto dove cala l’occupazione stabile nel settore turistico (-4% degli occupati) secondo i dati ISTAT 2017. Secondo lo stesso Istituto Nazionale di Statistica i NEET sono aumentati in Liguria di 7000 unità, passando da 35.000 nel 2016 a 42.000 nel 2017. Un segnale preoccupante, un dato significativo di enorme gravità sul quale si deve aprire un serio confronto politico-sociale”.

“Su questo e sugli altri problemi ambientali-sociali tutti gli iscritti continueranno a promuovere un confronto costruttivo, aperto a tutte le forze civili e democratiche” conclude Castellazzi.