Andora. Archiviate le prime fasi del meeting regionale, domenica scorsa i Giovanissimi dell’Andora ciclismo si sono divisi e hanno partecipato a due diverse manifestazioni: il XCO crosscountry e Campo Ligure.

Irma Siri, Matteo Gabelloni, Pietro Lupo, Tommaso e Andrea Sepe, Francesco ed Emanuele Giordano hanno corso a Rosta (TO) al XCO crosscountry – terza prova del Trofeo Nord-est, una gara di MTB sul percorso creato dalla Rostese Rodman sul proprio campo d’allenamento. I ragazzi hanno ben gareggiato, permettendo alla società di conquistare il secondo posto assoluto.

Prova su strada invece a Campo Ligure (GE) per Marco Arimondo, giunto 11°, Francesco Siri piazzatosi 12°, Edoardo Rubino 8°, Achille Bonomi sul terzo gradino del podio e il promozionale Luca Sega, anch’egli giunto 3°: gara combattuta, con oltre 100 partecipanti, sul circuito cittadino genovese, sede ormai collaudata di una prova per giovanissimi che è giunta alla 24° edizione.

Gli juniores hanno invece effettuato la trasferta in terra lombarda a Bedizzole (BS) per partecipare alla manifestazione della Polisportiva bedizzolese su un circuito di 12 km da ripetere per dieci tornate: sul percorso ondulato e tecnico, dove hanno corso 160 atleti, la gara è esplosa intorno al quarantesimo km, quando è partita una fuga di 11 elementi che è arrivata ad avere quasi 4 minuti di vantaggio, grazie anche al fatto che nel gruppo non si è giunti a un accordo per inseguire i fuggitivi: è stato proprio agli ultimi 20 km che i portacolori dell’Andora Matteo Novaro, Davide Pastorino, Francesco Mannarino e Andrea Gamalero hanno preso l’iniziativa e guidato il gruppo che alla fine è arrivato con un minuto circa di ritardo: bene i ragazzi del Acquese – Andora, che hanno concluso nelle prime quarantacinque posizioni, senza dubbio un insegnamento a non attendere ed indugiare ulteriormente in caso di fughe avversarie così particolari.

Ulteriore soddisfazione per l’As Andora è stata la comunicazione, da parte del Comitato regionale Lligure, della convocazione al Campionato italiano per Matteo Novaro e Davide Pastorino nella rappresentativa ligure: domenica 17 giugno a Loria (TV) disputerrano il 48° GP Sportivi di Loria, prova unica del campionato italiano Juniores, che vedrà la partecipazione delle migliori rappresentative regionali a disputarsi il titolo di Campione italiano 2018.

Il consiglio ed il presidente Mariano Siffredi, unitamente ai DS Paolo Caviglia e Jens Novaro, hanno manifestato la più ampia soddisfazione per i risultati ottenuti nelle varie manifestazioni, consci che il gruppo cresce con l’impegno dei ragazzi e con l’unità d’intenti e la collaborazione di tutto il gruppo.