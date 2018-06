Arte e gusto sulla spiaggia di Alassio

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

Si intitola Chefart, è ed una performance che mescola arte, gusto e territorio per dare ad Alassio un primo esempio di turismo emozionale. Mercoledì 27 giugno, infatti, Alassio ospiterà un evento che unirà la fantasia e la creatività di un giovane e talentuoso artista vicentino, ormai ligure di adozione, Andrea Marchesini, e due giovanissimi altrettanto talentuosi chef alassini, Daniele Macheda e Davide Ottonello del ristorante Maqueda dell’Hotel Regina. Il tutto sotto la guida di Francesca Bogliolo, critica e curatrice d’arte della galleria Artender di Alassio del geologo Alessandro Scarpati, Franco Laureri, del Centro Studi sul Turismo Giancardi di Alassio, ideatore dell’evento e di Confagricoltura Savona partner del progetto, nel segno #annodelciboitalianonelmondo, che unisce la cultura del cibo all’arte del coltivare. “L’evento come sottolinea- Luca Demichelis presidente di Confagricoltura Liguria – riassume la filosofia della nostra associazione che recita “coltiviamo capolavori”, così come l’espressioni artistiche dei tre protagonisti di chefart”.

La performance di Andrea Marchesini, ripresa dalla telecamera del filmaker Willie Boehmer, prevede la creazione, sulla spiaggia di Alassio (davanti all’Hotel Regina e alla galleria Artender), nelle prime ore del mattino, di una vero e proprio quadro. “L’idea è quella di riproporre in maniera pittorica la mia immagine di Alassio, la sua collina, il suo mare, i suoi colori”, racconta Andrea. E proprio i colori utilizzati da Andrea verranno preparati dai due chef alassini utilizzando barbabietole, curcuma, spinaci, fiori eduli. Tutto naturale, insomma, così come naturale sarà la base del quadro. Una scelta obbligata, perchè alla fine della performance il quadro sarà degustato dai turisti che assisteranno alla creazione. Un modo per entrare in completa simbiosi con un territorio splendido come quello di Alassio ed essere protagonisti del primi evento chefart, un format che potrà essere replicato anche in altre spiagge alassini e liguri per dare emozioni al turismo.

Liguria del Gusto è la rubrica gastronomica di IVG, con uscite al lunedì e al venerdì: clicca qui per leggere tutti gli articoli