Area di crisi complessa: parte #rilanciosavona con incontro “one to one” su incentivi alle imprese

Savona. Una giornata dedicata agli incontri individuali con le imprese per illustrare le modalità di accesso alle agevolazioni delle Legge 181/1989 per rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore. Venerdì 15 giugno, dalle 9.30, nella sede dell’Unione Industriali di Savona si terrà il primo incontro #rilanciosavona, a cui parteciperà l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

Dopo l’apertura dei lavori del direttore Uisv Alessandro Berta e dell’assessore Benveduti, i rappresentanti di Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, illustreranno le modalità di accesso all’incentivo per poi proseguire con gli incontri one-to-one per discutere nello specifico il proprio progetto imprenditoriale. L’incontro chiarirà le finalità e le procedure di adesione al bando dedicato all’Area di crisi complessa del savonese, che sarà aperto dal 2 luglio al 17 settembre 2018, con una dotazione finanziaria nazionale di 20 milioni di euro e che prevede finanziamenti per investimenti di almeno 1,5 milioni di euro di spesa.

L’area di crisi complessa del savonese comprende i 21 Comuni della provincia di Savona e Val Bormida: Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale, Vado Ligure, Quiliano, Villanova d’Albenga.