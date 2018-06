Arcobaleno, trasferta a Tivoli per una motivante finale B del Campionato di Società Assoluto

Savona. Weeekend che si presenta sicuramente molto impegnativo, anche se estremamente motivante, per l’Atletica Arcobaleno Savona. Il team del presidente Santino Berrino è infatti risultato ammesso alla finale nazionale B del Campionato di Società Assoluto, con entrambe le formazioni. Gare in programma a Tivoli, nel Lazio, per una trasferta “in gruppo” dove ognuno cercherà di dare il massimo in funzione del risultato globale.

Al termine delle due fasi regionali di qualificazione e di una selezione non semplice la formazione maschile si è classificata in 39ª posizione: un risultato che rappresenta il top nella storia del sodalizio savonese e che ha consentito di sfiorare l’ammissione alla finale bronzo (club dal 25° al 36° posto).

Non potranno essere impiegati in questa partita alcuni dei dei protagonisti di questa impresa: lo sprinter Luca Biancardi (ancora alle prese con il recupero dopo il grave infortunio al polso sinistro accusato a fine maggio), l’astista Giovanni Roetto ed il mezzofondista Riccardo Bado.

Ma il team fa perno sulla forza dei lanciatori (dal giavellottista Denis Canepa al funambolico pesista/discobolo Gioele Buzzanca), oltre che sui saltatori Francesco Girardi e Lorenzo Zanona, sull’ostacolista Francesco Rebagliati e su un amalgama d’insieme che sicuramente potrà giocare buone carte.

La squadra femminile parte dal 43° posto in qualificazione, 7° parziale in questo raggruppamento. Situazione però molto equilibrata e con il regolamento della finale, che fissa i parametri di classifica sui 16 migliori risultati conseguiti sul programma completo delle gare, può succedere di tutto, sia in positivo che in negativo.

Certo che anche in questa occasione sarà determinante il ruolo della capitana Stefania Biscuola oltre al supporto della giovanissime sprinter Ilaria Accame (sprinter) ed Aurora Bado (schierata su 1500 e staffetta 4×400). Ancora in dubbio la velocista Debora Nemin, reduce da un infortunio che tarda a guarire e forse costretta al forfait.

In ogni caso il team savonese è pronto a due giorni di grande battaglia ma anche di grandi sorrisi ed entusiasmi!