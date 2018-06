Arcieri 5 Stelle: un mese di giugno da incorniciare

Stella. Con le gare dello scorso weekend, svoltesi sul campo di Reverdita a Stella San Giovanni, si sono conclusi gli impegni agonistici del mese di giugno, che hanno portato una lunga serie di successi per la compagnia savonese degli Arcieri 5 Stelle.

Domenica 3 giugno ad Imperia Saber Ben Fekih Ali si è laureato campione regionale Seniores nella specialità tiro di campagna.

Sabato 9 giugno a San Bartolomeo al Mare lo stesso Saber ha vinto la competizione Seniores nella gara sui 70 metri; bronzo per Gianmaria Losi. Tra le Juniores vittoria per Marta Aschero sulla compagna Giulia Delfino; tra i Master successo di Piero Merlone e bronzo per Emanuele Gibaldo. Vittoria a squadre per i Seniores con Saber Ben Fekih Ali, Gianmaria Losi e Marco Astegiano, primattori anche nella gara, sempre a San Bartolomeo, del giorno successivo. Individualmente nuovo oro per Marta Aschero.

Nel fine settimana seguente, ad Imperia, si sono disputate due gare sui 70 metri con oro per Piero Merlone e argento per Aldo Zuffi tra i Master e vittoria per la squadra Master con Aldo Zuffi, Piero Merlone ed Emanuele Gibaldo. Oro individuale per Antonio Lamberti e argento per Marta Aschero. Oro tra i Master per Aldo Zuffi e bronzo per Emanuele Gibaldo. Nuove vittorie a squadre sia per la formazione Master che per la Seniores, composta da Saber Ben Fekih Ali, Gianmaria Losi e Marco Astegiano.

Infine, lo scorso weekend, nella gara di casa, due successi sia per la squadra master con Giorgio Briozzo, Piero Merlone, Aldo Zuffi, Mario Campi ed Emaniele Gibaldo che si sono alternati tra sabato e domenica. Altre due vittorie per i Seniores con Saber Ben Fekih Ali, Gianmaria Losi, Marco Astegiano e Antonio Lamberti, con ori individuali per Marco Astegiano, Giulia Delfino, Saber Ben Fekih Ali, Marta Aschero ed Emanuele Gibaldo, tra i Ragazzi per Javier Emil Canazza e tra i Giovanissimi per Gabriele Marzocca e Lucia Elena. Argenti per Antonio Lamberti, Marta Aschero e Lucia Elena e bronzo per Antonio Lamberti e Mario Campi.

Al termine di queste gare la squadra Seniores maschile risulta essere la seconda in ranking per i campionati targa di Bisceglie, che si terranno dal 28 al 30 settembre. Al momento risulta classificato tra i Seniores individualmente Saber Ben Fekih Ali con uno stepitoso ottavo posto assoluto e primo dei non appartenenti ai gruppi sportivi nazionali; con lui anche Antonio Lamberti e Gianmaria Losi. Tra i Ragazzi qualificato Javier Emil Canazza.

Un’ottima gara hanno fatto anche, al Trofeo Pinocchio che si è svolto il 16 e 17 giugno ad Ascoli Piceno, Federica Naso, Filippo Garino, Gabiele Marzocca e Lucia Elena che, gareggiando per la rappresentativa regionale, si sono comportati benissimo e hanno contribuito a classificare la Liguria al nono posto finale.