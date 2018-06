“Appunti di viaggio”, in uscita il primo album solista di Andrea Torello

Savona. Si intitola “Appunti di viaggio” il primo album di Andrea Torello, polistrumentista savonese che dopo aver suonato in diverse band indipendenti (ha all’attivo quattro dischi con “Qirsh” e “Nightcloud” tra gli altri) ha deciso di iniziare la propria carriera da solista.

Il primo singolo “L’origine del mondo”, uscito nel 2016, ha incontrato l’apprezzamento del pubblico e della critica ed è stato seguito da “Risveglio” pubblicato a dicembre 2017.

Questo primo lavoro, un album dalle atmosfere avvolgenti, dai suoni ricercati e dalle intense melodie, è una sintesi dell’idea di musica di Torello, impreziosito dal mellotron e dalle tastiere di Simone Piccolini (“Il Cerchio d’Oro”) e dalle chitarre di Michele Torello (“Qirsh”) e Luciano Giorda.

“Appunti di viaggio”, interamente strumentale, ha impegnato il musicista savonese per più di due anni: “È un album intimista, riflessivo, che spero mi rappresenti come uomo e come autore. Nel comporre ho cercato di non lasciare nulla al caso, di creare un filo rosso che colleghi tutti i brani. È un disco unitario, da ascoltare nella sua interezza, non una collezione dei pezzi di una carriera.

Ho cercato di lavorare personalmente su ogni singolo suono, prima agli strumenti e poi in studio: è stato un lavoro di ricerca e sperimentazione, una lotta che spero si percepisca dalle note, accanto alla speranza che alla fine emerge sempre, anche dal conflitto”.

“Appunti di viaggio” è stato inciso per Zeit Interference/Lizard Records ed è disponibile nei negozi di dischi e in download digitale su Spotify, iTunes, Amazon Music, Google Play Music e tutte le maggiori piattaforme online!