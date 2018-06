Angiografia al San Paolo, Melis: “Servono apparecchiature moderne”

Savona. “Angiografia all’ospedale San Paolo di Savona non solo è fondamentale, ma va anche ammodernata e potenziata, garantendo una copertura oraria e di personale adeguata”. Lo dice Andrea Melis, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Liguria, rilanciando un’interrogazione depositata a fine maggio in Regione Liguria e pronta ad approdare in Consiglio regionale.

“Una seria valutazione sull’utilità di angiografia dev’essere fatta necessariamente sui carichi di lavoro e sulle tipologie di pazienti trattati al San Paolo, che rende necessaria un’apparecchiatura angiografica all’avanguardia e al passo con Pietra Ligure” osserva Melis.

“In un ospedale come il San Paolo, dotato di un centro nascite importante, è necessario un macchinario in grado di rispondere alle maggiori casistiche d’emergenza, ma al contempo bisogna lavorare per garantire un personale adeguato e una copertura oraria idonea, in modo che le nuove apparecchiature siano efficaci al 100%” conclude il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Liguria.