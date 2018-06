Andrea Parodi giocherà con il Vado

Savona. Il Vado, che avrà un manto sintetico, di ultima generazione, ha centrato un eccellente colpo di mercato, assicurandosi il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Andrea Parodi, lo scorso anno in forza alla compagine toscana del San Sepolcro.

Parodi, in precedenza, aveva vestito la casacca della Genova Calcio, allenato dall’ex trainer vadese, Beppe Maisano.

“Mi ripropongo di disputare una stagione importante – dice l’attaccante – dopo l’ infortunio della scorsa stagione, che non mi ha permesso di giocare il campionato di Serie D, ai livelli con i quali lo avevo iniziato”.

Maurizio Oliva è il nuovo allenatore della Letimbro, in sostituzione di Rocco De Marco. L’ex tecnico delle giovanili del Savona, avrà come come prezioso collaboratore tecnico, Davide Rendina.

Galleano, Puddu, Rossi, Spadoni, Tomao e Tufano non faranno parte dell’organico del Pietra Ligure, che ha liberato i giocatori , per la stagione 2018/19, da ogni vincolo sportivo.

‘Rumors’ di calcio mercato parlano dell’interessamento, da parte della società del presidente Claudio Faggiano, nei confronti di giocatori come Donaggio, Ferrara, Romeo (attaccanti), Scarrone e Fantoni (difensori).